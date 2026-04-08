В РПЦ рассказали о важнейшем признаке приближения Второго пришествия

Епископ Силуан: Второе пришествие Христа предвещает вражда в обществе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Схождение или несхождение Благодатного огня — не самое главное предвестье Второго пришествия Христа, рассказал викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

«Это поверье не библейское. Я не умаляю его значения, но в Священном Писании указываются другие признаки Второго пришествия, гораздо более важные. И один из самых главных признаков, и самых трагичных — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Вот когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак», — сказал он на пресс-конференции о Пасхе в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Господь же, по его словам, как всемогущий, в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.

«Главное чудо — это сама Пасха, и оно совершается в каждом православном храме. А Благодатный огонь в Иерусалиме, даст Бог, сойдет. Мы можем только предполагать, а Господь управит по своей воле», — заключил епископ.

Пасхальные мероприятия, включая церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, в этом году пройдут в ограниченном формате. Из-за ситуации с безопасностью святыни Старого города Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов.

Пасху, с приходом которой завершается Великий пост, в Русской православной церкви отметят 12 апреля.