В Ростовской области откроется музей о донском виноделии

Среди редких экспонатов — виноградные косточки VI века и уникальные доспехи аланских воинов.

Источник: Национальные проекты России

Новый музей о донском виноделии откроется летом в Ростовской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил директор Раздорского музея-заповедника Михаил Мерзляков.

Экспозиция нового учреждения на базе музея-заповедника будет посвящена истории донского виноделия: от легенды о том, как атаман Платов привез виноградные лозы, до работы винодельческих школ в Азове и Новочеркасске. Отдельный раздел расскажет, как казаки сажали виноград и какие старинные приемы использовали.

В музее представят редкие экспонаты, о которых почти не пишут в открытых источниках. Среди них — виноградные косточки VI века и уникальные доспехи аланских воинов, которых нет больше ни в одном музее России.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.