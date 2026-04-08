В Ростовской области откроется музей о донском виноделии

Новый музей о донском виноделии откроется летом в Ростовской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил директор Раздорского музея-заповедника Михаил Мерзляков.
Экспозиция нового учреждения на базе музея-заповедника будет посвящена истории донского виноделия: от легенды о том, как атаман Платов привез виноградные лозы, до работы винодельческих школ в Азове и Новочеркасске. Отдельный раздел расскажет, как казаки сажали виноград и какие старинные приемы использовали.
В музее представят редкие экспонаты, о которых почти не пишут в открытых источниках. Среди них — виноградные косточки VI века и уникальные доспехи аланских воинов, которых нет больше ни в одном музее России.
