С начала года игорную зону в Калининградской области посетили почти 69 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).
Эксперты представили данные о посещаемости игорных зон России по итогам первого квартала 2026 года. «Казино Sobranie в игорной зоне “Янтарная” приняло 68 755 гостей, показатель сопоставим с результатом прошлого года (69 558)», — говорится в публикации.
Всего за период с 1 января по 31 марта игорные зоны России приняли 602 772 гостя. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Отмечается, что показатель является рекордным с момента запуска игорных зон. Лидером по посещаемости стала игорная зона «Красная Поляна», которая приняла 251 045 гостей.
Игорная зона «Янтарная» располагается в районе посёлка Куликово Зеленоградского округа. Сейчас там работают казино «Собрание» и «Шамбала», а также залы автоматов. Первое заведение на территории игорной зоны в Калининградской области открылось в 2016 году.
Летом 2024-го власти разрешили «Шамбале» построить основное здание с гостиницей и казино. Общая площадь восьмиэтажного комплекса составит 21 тысячу квадратных метров.