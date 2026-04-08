С начала года игорную зону в Калининградской области посетили почти 69 тысяч человек

Всего за период с 1 января по 31 марта игорные зоны России приняли 602 772 гостя. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Отмечается, что показатель является рекордным с момента запуска игорных зон. Лидером по посещаемости стала игорная зона «Красная Поляна», которая приняла 251 045 гостей.