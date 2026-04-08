Острым концом вниз. Как купить, хранить и красить яйца на Пасху 2026

Яйца — продукт полезный, но коварный. Внутри скорлупы могут скрываться сальмонелла и листерия. Глазом их не разглядишь — только лаборатория способна обнаружить угрозу. Сальмонелла — бактерия устойчивая, но не всесильная. При нагреве до 70 градусов она гибнет за пять-десять минут, а при кипячении — мгновенно. Так что термическая обработка — лучшая защита.