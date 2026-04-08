В Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнованиях по дзюдо

Всероссийские соревнованиях по дзюдо памяти Н. И. Кузнецова прошли в Екатеринбурге. Организация турнира соответствует задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Турнир проводился в 14 весовых категориях среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 25 регионов. Самой многочисленной стала сборная Свердловской области — 99 человек. На татами выступили чемпионка России Анастасия Созонова, а также бронзовые призеры чемпионата страны Валентина Штенцова, Валерия Анохина и Олеся Ткаченко.
Спортсменов, занявших первые и вторые места в каждой категории, отобрали на первенство России, которое пройдет 17−19 апреля в Нальчике.
Отметим, что дзюдо на регулярной основе занимаются около 7 тыс. жителей региона, подготовка спортсменов ведется в 31 отделении спортивной подготовки. По итогам прошлого года представители региона завоевали 172 медали на всероссийских и 81 медаль на международных соревнованиях по дзюдо.
«Эти соревнования уже более полувека объединяют сильнейших молодых дзюдоистов со всей страны и по праву считаются значимым событием в спортивной жизни региона. Екатеринбург в 52-й раз принимает турнир памяти Николая Ивановича Кузнецова, и для нас это большая честь», — отметил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.