В Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнованиях по дзюдо

Турнир проводился в 14 весовых категориях среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из 25 регионов. Самой многочисленной стала сборная Свердловской области — 99 человек. На татами выступили чемпионка России Анастасия Созонова, а также бронзовые призеры чемпионата страны Валентина Штенцова, Валерия Анохина и Олеся Ткаченко.