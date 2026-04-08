Как купить, хранить и красить яйца на Пасху 2026

Пасха уже на пороге, и хозяйки вовсю готовятся к светлому празднику. Крашеные яйца — один из главных символов этого дня. Но как выбрать хороший продукт и не испортить впечатление от праздника?
Мы собрали рекомендации специалистов Донского филиала ЦОК АПК, чтобы ваш пасхальный стол был не только красивым, но и безопасным.
Блестящие яйца — плохо!
Яйца — продукт полезный, но коварный. Внутри скорлупы могут скрываться сальмонелла и листерия. Глазом их не разглядишь — только лаборатория способна обнаружить угрозу.
Сальмонелла — бактерия устойчивая, но не всесильная. При нагреве до 70 градусов она гибнет за пять-десять минут, а при кипячении — мгновенно. Так что термическая обработка — лучшая защита.
Присмотритесь к упаковке: маркировка, дата изготовления, регион производства — местный продукт почти всегда будет свежим. Скорлупа должна быть чистой, матовой, шероховатой, без трещин и пятен. Блеск — верный признак того, что яйцо залежалось.
Есть простой способ проверить свежесть дома. Потрясите яйцо: если внутри хлюпает — белок стал водянистым, продукт несвежий. Опустите в воду: свежее утонет и ляжет на дно, старое всплывёт.
Как хранить яйца?
Мыть яйца нужно, но помните: вода смывает естественный защитный слой, и срок хранения сокращается. Поэтому мыть лучше непосредственно перед готовкой.
Держите яйца в сухом, чистом месте, подальше от продуктов с резким запахом. Температура — от нуля до двадцати градусов, влажность — 85−88 процентов. Диетические яйца хранят не дольше семи суток, столовые — от восьми до двадцати пяти, мытые — максимум двенадцать дней.
В холодильник укладывайте острым концом вниз: через тупой конец яйцо дышит. Периодически переворачивайте, чтобы избежать микротрещин.
При варке добавьте в воду соль — так белок не вытечет, если скорлупа треснет. Варите семь-десять минут после закипания, убавив огонь. А чтобы яйца легко чистились, сразу после варки опустите их в холодную воду.
Тем, у кого повышен холестерин, стоит помнить: яйца — продукт калорийный. Мера важна во всём.
Красим без химии яйца на Пасху 2026.
Эксперты советуют: хотите яркие и безопасные яйца — берите природные красители. Овощи, ягоды, специи, травы — всё, что под рукой, может стать палитрой.
Куркума подарит солнечный жёлтый, луковая шелуха, чай или кофе — тёплый коричневый. Каркаде даст насыщенный бордо, свёкла или клюква — нежный розовый. Краснокочанная капуста окрасит в синий и фиолетовый, шпинат и крапива — в зелёный.
Цвет скорлупы зависит от породы курицы: белые несут белые яйца, золотистые — коричневые. На питательность это не влияет. Но если хотите яркий, чистый оттенок — берите белые яйца, на них краска смотрится выигрышнее.
Чтобы цвет лёг ровно, перед окрашиванием протрите скорлупу уксусом или спиртом.
Два способа окрасить.
Первый — варить сразу с красителем. Положите яйца в кастрюлю, добавьте луковую шелуху, специи или ягоды, залейте водой, влейте столовую ложку уксуса для стойкости и варите двадцать-тридцать минут.
Второй — варить отдельно. Сварите яйца, приготовьте концентрированный отвар красителя, добавьте ложку уксуса и опустите туда яйца на несколько часов или на ночь.
Готовые крашеные яйца смажьте растительным маслом — появится лёгкий блеск, и цвет заиграет по-новому. Пусть ваш пасхальный стол будет светлым, вкусным и безопасным. Светлой Пасхи!