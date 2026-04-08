В Ростовской области задержки зарплат учителям объяснили техническим сбоем

В Ростовской области в ряде пабликов появились сообщения о том, что учителям задерживают зарплаты. Власти прокомментировали ситуацию.
Как пояснили в областном министерстве образования, перебои возникли из-за обновления программного обеспечения. По официальным данным, 4 и 5 апреля региональное Управление Федерального казначейства переходило на новую информационную систему — «Автоматизированная система Федерального казначейства».
— В связи с миграцией данных — закрытием лицевых счетов образовательных учреждений и открытием нового единого счета — в отдельных муниципалитетах возникли временные отклонения от графика выплат, — пояснили в профильном министерстве.
Министр образования Ростовской области Тамара Шевченко подчеркнула, что на текущий момент проблема локализована. По состоянию на 8 апреля заработная плата была выплачена педагогам во всех муниципальных образованиях области. В министерстве добавили, что ситуация находилась на контроле, а задержки носили исключительно технический, а не финансовый характер.
