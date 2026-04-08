В Ростовской области задержки зарплат учителям объяснили техническим сбоем

Министр образования Ростовской области Тамара Шевченко подчеркнула, что на текущий момент проблема локализована. По состоянию на 8 апреля заработная плата была выплачена педагогам во всех муниципальных образованиях области. В министерстве добавили, что ситуация находилась на контроле, а задержки носили исключительно технический, а не финансовый характер.