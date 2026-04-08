Трех мужчин арестовали по подозрению в убийстве экс-депутата Саидова в Шахунье

Напомним, Минкаила Саидова застрелили в собственном доме на улице Комсомольской в Шахунье 26 марта. Известно, что в течение двух лет бизнесмен добивался, чтобы правоохранители установили обстоятельства убийства его сына. Не все лица, причастные к преступлению, были привлечены к ответственности. Расследование убийства бывшего депутата и его сына взял на свой контроль глава СК России Александр Бастрыкин.