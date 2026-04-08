Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трех мужчин арестовали по подозрению в убийстве экс-депутата Саидова в Шахунье

Его застрелили в собственном доме в конце марта.

Источник: Живем в Нижнем

Следователи задержали трех мужчин, которых подозревают в убийстве 60-летнего бывшего депутата и предпринимателя Минкаила Саидова в Шахунье. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, Минкаила Саидова застрелили в собственном доме на улице Комсомольской в Шахунье 26 марта. Известно, что в течение двух лет бизнесмен добивался, чтобы правоохранители установили обстоятельства убийства его сына. Не все лица, причастные к преступлению, были привлечены к ответственности. Расследование убийства бывшего депутата и его сына взял на свой контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Следователи установили, что к смерти Минкаила Саидова могут быть причастны три ранее судимых жителей Шахуньи. При силовой поддержке Росгвардии подозреваемых задержали — по решению суда их арестовали.

«Причастность подозреваемых к совершению инкриминируемого деяния подтверждается заключениями экспертов, показаниями свидетелей, протоколами смотров и обысков, а также иными материалами уголовного дела», — отметили в региональном СУ СКР.

Сотрудники ведомства продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.