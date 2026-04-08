Роспотребнадзор примет меры из-за крема La Roche-Posay с бензолом

Роспотребнадзор принимает меры в связи с появлением информации о наличии на маркетплейсах крема La Roche-Posay, который, предположительно, содержит бензол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с появившейся в СМИ информацией о наличии в обороте на маркетплейсах французского крема La Roche‑Posay, содержащего, предположительно, бензол, Роспотребнадзор принимает меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор направил письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли с требованием довести до участников рынка информацию о недопустимости дистанционной продажи продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально опасной для здоровья.
В марте 2025 года компания L'Oreal заявила об отзыве всех партий своего средства от акне La Roche-Posay Effaclar Duo в США после обнаружения в одной из них следов канцерогена бензола — естественного компонента сырой нефти, бензина и табачного дыма. В больших количествах он может вызвать лейкемию.
В апреле 2025 года Роспотребнадзор обнаружил в составе крема Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, представленного, в частности, на Wildberries, бензол. Ведомство тогда направило обращение в маркетплейс и в прокуратуру с просьбой рассмотреть проведение проверки.
В Wildberries, в свою очередь, тогда сообщили, что провели внутреннюю проверку и заблокировали карточки данного товара.
