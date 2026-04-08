Роспотребнадзор примет меры из-за крема La Roche-Posay с бензолом

В марте 2025 года компания L'Oreal заявила об отзыве всех партий своего средства от акне La Roche-Posay Effaclar Duo в США после обнаружения в одной из них следов канцерогена бензола — естественного компонента сырой нефти, бензина и табачного дыма. В больших количествах он может вызвать лейкемию.