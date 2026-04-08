Воронежцев просят принести фантики от конфет, которые производила фабрика, основанная Ольденбургской

Администрация дворцового комплекса Рамони просит местных жителей отдать в музей фантики, а также коробки от конфет, старые фотографии и документы, связанные с историей фабрики, основанной принцессой Ольденбургской.
Проект музея «Дворцовые сласти» победил в конкурсе «Креативный музей» программы «Музей без границ». Во дворце хотят сделать новую мобильную экспозицию, посвященную истории конфетного производства в Рамони. Это будет не просто экскурсия, а театрализованное представление. Выставка покажет весь процесс создания сладостей — от производства до упаковки и дегустации. Завершится экскурсия чаепитием в духе конца XIX века: с сервировкой, атмосферой и возможностью попробовать настоящие «дворцовые сласти», созданные по старинным рецептам.
Одна из посетительниц музея, чья бабушка жила в Рамони, уже передала в музей подлинные фантики с надписями, сохранившиеся в семейном сундуке. В музее готовы оцифровать фото и документы и вернуть владельцам. Также сотрудники хотят записать воспоминания потомков работников фабрики.
Планируется, что экспозиция откроется в июле-августе 2027 года.