Воронежцев просят принести фантики от конфет, которые производила фабрика, основанная Ольденбургской

Проект музея «Дворцовые сласти» победил в конкурсе «Креативный музей» программы «Музей без границ». Во дворце хотят сделать новую мобильную экспозицию, посвященную истории конфетного производства в Рамони. Это будет не просто экскурсия, а театрализованное представление. Выставка покажет весь процесс создания сладостей — от производства до упаковки и дегустации. Завершится экскурсия чаепитием в духе конца XIX века: с сервировкой, атмосферой и возможностью попробовать настоящие «дворцовые сласти», созданные по старинным рецептам.