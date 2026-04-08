В двух городах России пройдут Дни крымского гостеприимства

Дни крымского гостеприимства — выездные презентации и деловые мероприятия — пройдут в Воронеже и Ростове-на-Дону в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.
В городах организуют серию презентаций туристических и санаторно-курортных возможностей республики по пути автотуристов к Черноморскому побережью. Также запланированы дегустации крымских продуктов, встречи в профильных вузах и фотовыставки победителей конкурса «Крым в моем сердце».
«Учитывая наше географическое соседство и активное участие в совместных туристских проектах, мы видим стратегически важным расширение взаимодействия и укрепление межрегиональных связей в сфере туризма. Мы не только поделимся своим опытом и продемонстрируем наши сильные стороны, но и сами поучимся у коллег в позиционировании региона, обменяемся передовыми практиками в привлечении гостей и организации их отдыха», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.