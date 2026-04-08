В ботсаду Волгоградской области откроется выставка однолетников

Выставка однолетних растений пройдет волжской оранжерее ботанического сада Волгоградской области с 11 по 19 апреля. Чтобы порадовать посетителей, ее сотрудники вырастили больше 150 тысяч растений, оформили тематические фотозоны и цветочные композиции.