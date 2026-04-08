В ботсаду Волгоградской области откроется выставка однолетников

Выставка однолетних растений пройдет волжской оранжерее ботанического сада Волгоградской области с 11 по 19 апреля. Чтобы порадовать посетителей, ее сотрудники вырастили больше 150 тысяч растений, оформили тематические фотозоны и цветочные композиции.
«Выставка объединит живые растения и инсталляции, отражающие главные оттенки лета — от нежной зелени до ярких цветочных акцентов», — сообщают в облкомприроды.
Во время работы выставки будет открыт магазин садовых растений — жители региона смогут приобрести декоративно-лиственные, хвойные, многолетние и однолетние культуры.
Посетителей ждут с 11:00 11 апреля до 19:00 19 апреля по адресу: город Волжский, улица Набережная, 2 л.
