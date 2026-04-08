В Петербурге и Ленобласти закрыли 47 частных садов из-за вспышки инфекции

Среди воспитанников частных детских садов сети «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксированы случаи сальмонеллезной инфекции, работа 47 дошкольных образовательных учреждений приостановлена, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении учреждений, входящих в группу компаний «Эрудит», организатора питания ООО «Альфа Групп» и поставщика пищевой продукции ООО «Лидер Групп». В работе этих компаний были выявлены грубые нарушения, среди которых несоблюдение технологий приготовления продукции, наличие у нее признаков порчи и истечение срока годности.
Кроме того, в ведомстве сообщили о допуске «к работе декретированного контингента» без медицинского обследования и гигиенического обучения.
Роспотребнадзор временно запретил работать трем производственным площадкам ООО «Альфа Групп», а суд на 30 суток приостановил деятельность оператора питания во Всеволожске.
«По результатам лабораторных исследований в отобранной пробе продукции “мясо цыплят-бройлеров” изготовителя АО “Василевская птицефабрика” (Пензенская область) выявлена сальмонелла. Продукция в количестве более 500 кг изъята из оборота», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в сеть «Эрудит», а также к директору сети Татьяне Ладыженской.
Телеграм-канал «Mash на Мойке» писал, что на данный момент заболел 51 человек, во всех детских садах проводится дезинфекция. «Фонтанка» со ссылкой на Роспотребнадзор пишет, что с 23 марта по 8 апреля зафиксировано 53 случаев острой кишечной инфекции у воспитанников и сотрудников «Эрудита» в детсадах во Всеволожском районе Ленинградской области, а также Невском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
«Рассчитываем, что в пятницу или на следующей неделе уже разрешат возобновить работу. Никаких тяжелых случаев нет, дети с родителями обращались к врачам, но все находятся под наблюдением. В закрытых сегодня постановлением Роспотребнадзора детских садах болеющих нет», — сказала 47news.ru Ладыженская.
Сеть частных детских садов «Эрудит» работает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 1998 года. На данный момент число воспитанников составляет 2 тыс. Помимо основной деятельности «Эрудит» предоставляет дополнительные образовательные услуги: подготовка к школе, изучение иностранных языков, спортивные и индивидуальные занятия (психолог, логопед, массаж и другие).
