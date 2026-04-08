В США нашли окаменевшую «мумию» рептилии возрастом 289 млн лет

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили на территории штата Оклахома пока самую древнюю «мумию» рептилии, которая жила на Земле в начале пермского периода, около 289 млн лет назад. Ее изучение помогло ученым впервые рассмотреть структуру легких древних рептилий и изучить устройство их белков, сообщает пресс-служба американского Гарвардского университета.
«Данная рептилия, похожая внешне на современных ящериц, оказалась важным пунктом в истории ранней эволюции общих предков рептилий, птиц и млекопитающих. Мы предполагаем, что система мышечной вентиляции легких, которая была характерна для этого существа, была унаследована предками этих трех классов сухопутных живых существ», — заявил профессор Гарвардского университета Роберт Рейш, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют исследователи, палеонтологи и биологи давно пытаются понять, как земная жизнь приспособилась к обитанию на поверхности суши и научилась извлекать кислород из окружающего воздуха. Особенный интерес у ученых вызывает история появления сложно устроенных легких, которые позволили нашим предкам отказаться от дыхания через кожу и тем самым резко снизить потери воды, характерные для амфибий.
Палеонтологи из США, Канады, Китая и Австралии сделали большой шаг к получению этих сведений при проведении раскопок в системе пещер, расположенных рядом с городом Лотон в штате Оклахома. В этом регионе США залегают породы времен начала пермского периода, где в прошлом уже находили большое число отпечатков и окаменевших останков древних животных, в том числе капторинид — примитивных рептилий, похожих внешне на ящериц.
Древнейшая «мумия» на Земле.
Недавно исследователи обнаружили здесь «мумию» одного из вида капторинид, Captorhinus aguti, в которой благодаря уникальным условиям захоронения сохранились не только отпечатки костей этой рептилии, но и трехмерные следы мягких тканей ее тела. Их структуру исследователи изучили при помощи нейтронного компьютерного томографа и источника синхротронного излучения, а также при помощи методов биохимии и геохимии.
Полученные учеными снимки указали, что внутри сделанной ими находки сохранились не только ребра, позвонки и кости плечевого пояса, но и соединенные с ними связки и мышцы, участвующие в расширении и сжатии грудной клетки. Соответственно, их присутствие в «мумии» Captorhinus aguti говорит о том, что общие для рептилий, птиц и млекопитающих механизмы работы легких появились на Земле как минимум 289 млн лет назад.
В свою очередь, данные биохимического анализа раскрыли присутствие фрагментов белковых молекул внутри костей, связок и кожи «мумии», что стало большой неожиданностью для ученых и указало на то, что органические останки могут сохраняться внутри окаменелостей на протяжении многих сотен миллионов лет. Последующее изучение этих пептидов значительно расширит представления палеонтологов и биологов об эволюции древних рептилий, подытожили ученые.