Калининградцам рассказали, как донести свои слова до собеседника

Часто люди стараются подобрать идеальную фразу, чтобы донести свою мысль до собеседника, но все равно сталкиваются с непониманием. Оказывается, дело не в бессилии слов, а в том, как другой человек их воспринимает. Об этом рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета Анна Бердникова в разговоре с MK.Ru.

Источник: "Российская газета"

Часто люди стараются подобрать идеальную фразу, чтобы донести свою мысль до собеседника, но все равно сталкиваются с непониманием. Оказывается, дело не в бессилии слов, а в том, как другой человек их воспринимает. Об этом рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета Анна Бердникова в разговоре с MK.Ru.

Для начала разберемся, почему человек не слышит наши слова. Во-первых, он может быть раздраженный, уставший или тревожный в данный момент, поэтому все фразы будут восприниматься как давление или обвинение. Во-вторых, разговор мог начаться в неподходящий момент, тогда не сработает даже правильная фраза, ведь она будет сказана в неправильное время. В-третьих, слушатель может стараться не вникнуть в смысл, а защитить себя от возможной угрозы.

Надо понимать, что слова теряют силу, если доверие между людьми подорвалось. В итоге человек начнет оценивать не речь, а поступки. В этом случае уже не пытайтесь найти лучшую формулировку. Иногда собеседнику нужно не объяснение, а ощущение, что кто-то находится рядом с ним, не перебивает его, не обесценивает и не пытается исправить. Вместо слов необходимо использовать внимательное молчание, в котором есть уважение, и способность выдержать чужую реакцию, не срываясь в спор с требованием немедленного согласия.

Настоящий язык понимания — доверие. Вас услышат не благодаря безупречным фразам, а когда у собеседника появится основание вам доверять. Если в разговоре слова перестают работать, спросите себя, чем я могу подтвердить свои слова на деле.

Также рекомендуется не давить. То есть не стоит повышать голос и повторять одно и то же, чтобы вас поняли. Лучше сделать паузу, дав человеку время прийти в себя. «Иногда лучшее, что можно сделать — замолчать и просто побыть рядом», — заключил эксперт.