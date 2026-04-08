На две недели ограничат движение транспорта по одной из улиц в Астане

По информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, с 10 по 25 апреля будет частично перекрыта дорога по улице Ж. Нажимеденова — на участке от улицы А-52 до улицы С. Шаймерденова.
«Движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. В целях уменьшения транспортной загруженности рекомендуем использовать альтернативные пути через параллельную улицу А. Байтурсынова», — предупредили жителей и гостей столицы.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Отмечается, что на ремонтируемом участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Сегодня также сообщалось о начале ремонта дороги по проспекту Республики.
Так, на участке от улицы А. Иманова до проспекта Абая, в период с 8 по 14 апреля движение автотранспортных средств будет перекрываться частично и поэтапно.