Житель Славского района сжег автомобиль соседки, желая отомстить

У 41-летней жительницы поселка Ясное Славского района сгорел автомобиль, припаркованный во дворе частного дома на улице Сиреневой. Полицейские установили, что машина загорелась в результате поджога. На подозреваемого вышли быстро, им оказался 35-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчину задержали, он признался, что хотел мести.
После дорожного конфликта, произошедшего ранее, он выяснил, где паркуют машину обидчики. Когда стемнело, он пробрался на территорию двора, облил салон незапертой иномарки горючей жидкостью и поджег. «Фольксваген» выгорел полностью, огонь также уничтожил 300 кг цемента в багажнике.
Заведено уголовное дело.