Не гневайся и не гневи! Великая суббота 11 апреля 2026: что запрещено делать

Апрель в церковном календаре озарён особым светом: здесь разворачиваются события Страстной недели — самого глубокого и торжественного периода православного года, который ведёт верующих к Светлой Пасхе.
Великая суббота в этом году выпадает на 11 апреля — день тишины, сосредоточенности и светлого ожидания. В храмах царит особая атмосфера: верующие готовятся к ночному торжеству, а в Иерусалиме, у Гроба Господня, происходит чудо схождения Благодатного огня.
Смысл праздника.
Великая Суббота — последний шаг перед Пасхой, день особой тишины и глубины. Церковь в этот час вспоминает, как тело Христово покоилось во гробе, а душа Его сошла во ад, чтобы даровать освобождение тем, кто ждал Спасителя.
Утром совершается литургия святителя Василия Великого. Во время неё священнослужители меняют тёмные постные облачения на светлые, являя зримый символ победы жизни над смертью. После богослужения верующие приносят в храм куличи, яйца и творожные пасхи для освящения — благословение праздничных яств проходит, как правило, с одиннадцати-двенадцати часов дня и до вечера.
Ночью с субботы на воскресенье начинается торжественное пасхальное богослужение. Под величавый колокольный звон совершается крестный ход, и в храмах звучит ликующее «Христос воскресе!». Тьма отступает, и на землю сходит Светлое Христово Воскресение.
Что можно делать 11 апреля 2026 года.
В этот день можно употребить горячую пищу без масла.
Делать добро без оглядки. Отказать в поддержке или проявить равнодушие считается тяжким упущением.
Завершать бытовые дела до пятницы. Уборку, стирку и пасхальную подготовку разумнее распределить с понедельника по четверг. Страстную пятницу и субботу духовная традиция отводит для внутреннего сосредоточения, молитвы и тишины.
Отпускать обиды и искать примирения. Встречать Воскресение Христово с тяжестью в сердце противоречит самой сути праздника.
Что нельзя делать 11 апреля 2026 года.
Суетиться и веселиться. Страстная седмица — это время глубокого внутреннего сосредоточения, а не шумных увеселений. Походы в гости без серьёзной причины, громкие застолья и развлечения откладываются.
Давать место гневу и резкому слову. Мир в сердце и кротость в общении становятся не просто добродетелью, а необходимостью.
Венчаться и креститься. Церковный устав не предполагает совершения этих таинств в дни Страстной недели. Они вернутся в храмы уже после светлого пасхального торжества.
Страстная седмица считается самым суровым отрезком Великого поста. Хотя пищевые предписания восходят к древнему монастырскому уставу, для мирян они служат духовным ориентиром, а не непреложным законом. Чтобы воздержание укрепило душу и не навредило здоровью, меру поста разумно обсудить со священником, а при наличии хронических недугов — обязательно согласовать с лечащим врачом.