Судебные приставы заставили мужчину вернуть шпица бывшей подруге

Судебные приставы в Нижегородской области лишили, не исключено, последней радости местного жителя, заставив того вернуть бывшей любимой женщине шпица. Теперь радость живет в доме своей настоящей хозяйки. На совершенно законных основаниях.
Как рассказали «РГ» в Федеральной службе судебных приставов, 27-летний мужчина некоторое время состоял в романтических отношениях с девушкой, у которой была собака породы шпиц.
«Периодически гражданка по взаимной договоренности оставляла животное у молодого человека, — поясняют в пресс-службе Главного управления ФССП России по Нижегородской области. — Когда пара решила расстаться, собака находилась у мужчины. На просьбы девушки вернуть шпица он отказывал».
Хотя девушка иногда оставляла своего шпица у молодого человека, прав на собаку она не теряла.
Не исключено, что к шпицу мужчина прикипел сильнее, чем к девушке. А может, дело в другом: он надеялся, что бывшая подруга не сможет жить без собаки (как и он не может жить без подруги) и вернется. И всем будет хорошо. Особенно — шпицу. Но девушка разбила все его расчеты и мечты. Она пошла в суд. Да, это было жестко. Но вполне законно.
Как рассказывают судебные приставы, суд решил истребовать собаку из незаконного владения гражданином и передать ее владелице.
Строго говоря, закон считает собак имуществом. Но, поскольку штамп в паспорте мужчина и женщина так и не поставили, шпица никак нельзя было считать совместно нажитым имуществом. Как бы ни вилял хвостом сам шпиц, его виляние и даже поскуливание ничего не значили: у мужчины не было никаких прав даже заикаться о том, чтобы шпиц навсегда прописался в его квартире.
«Судебный пристав Сосновского районного отделения ГУ ФССП России по Нижегородской области, где было возбуждено исполнительное производство, уведомил мужчину о сроках добровольного исполнения требований суда, а также о мерах принудительного исполнения. Однако должник не придал этой информации должного внимания и предпочел всячески скрывать животное», — рассказывают судебные приставы.
Но с судом, как и с бывшими подругами, шутки плохи. Приставы не допустят, чтобы судебные решения повисали в воздухе и одинокие девушки оставались без шпицев. Полномочия для этого у ведомства есть.
«Сотрудник службы в рамках применения мер принудительного исполнения вынес постановления о временном ограничении на выезд гражданина из Российской Федерации, о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего должнику транспортного средства, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей», — рассказывают судебные приставы.
Однако, похоже, гражданин не собирался далеко уезжать от шпица, потому что включение в списки невыездных его не испугало. Но и приставы не отступили: они дважды составили на должника протоколы по статье КоАП, предусматривающей наказания за неисполнение судебного решения. Мужчину дважды штрафовали, общая сумма штрафов составила 4 тысячи рублей.
В конце концов экс-кавалер сдался и вернул шпица хозяйке. Дело окончено. Всем, кто хочет пойти тем же путем после расставания, стоит оставить надежду. Держать у себя чужую собаку — себе дороже.