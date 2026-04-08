2,5 млн рублей взыщут с осужденного экс-начальника ОГИББД в Лысковском районе

Суд удовлетворил иск о взыскании более 2,5 млн рублей с осужденного бывшего начальника ОГИБДД отдела МВД России «Лысковский». Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
В ноябре 2025 года экс-полицейский был осужден за превышение должностных полномочий. Его приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года.
Известно, что в мае 2023 года бывший служащий купил автомобиль «BMW X6 XDRIVE» за более чем 2,5 млн рублей. Чтобы уйти от необходимости декларирования, экс-полицейский оформил машину на близкого родственника. При этом доходы служащего не позволял приобрести такой автомобиль.
Прокуратура предъявила иск с целью взыскания с бывшего полицейского более чем 2,5 млн рублей, законность получения которых не была подтверждена. Суд удовлетворил иск.
