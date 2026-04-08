Народные приметы на 9 апреля: сегодня надо переделать как можно больше дел

По народному календарю сегодня Матрена Настовица, Матрена Полурепица Попеременные оттепели и морозы превращали поверхность снега в наст. Если к этому дню снег не таял, женщины в последний раз за сезон выносили отбеливать ткани. День также считался подходящим для любых домашних дел. По традиции наводили порядок в доме, чистили кухонную утварь и сортировали вещи. Старые одежду и обувь выносили на улицу, а вечером сжигали на костре. На Матрону старались переделать как можно больше дел. Тогда, согласно поверьям, в доме весь год будут благополучие и достаток.