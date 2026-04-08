Народные приметы на 9 апреля: сегодня надо переделать как можно больше дел

По народному календарю сегодня Матрена Настовица, Матрена Полурепица Попеременные оттепели и морозы превращали поверхность снега в наст. Если к этому дню снег не таял, женщины в последний раз за сезон выносили отбеливать ткани. День также считался подходящим для любых домашних дел. По традиции наводили порядок в доме, чистили кухонную утварь и сортировали вещи. Старые одежду и обувь выносили на улицу, а вечером сжигали на костре. На Матрону старались переделать как можно больше дел. Тогда, согласно поверьям, в доме весь год будут благополучие и достаток.
Сегодня надо следить не только за чистотой одежды, жилища, но и слов и мыслей. По поверьям, всё дурное приводит к болезням и неприятностям.
Народные приметы на 9 апреля:
— петухи молчат — вскоре пойдет дождь или снег;
— чайки прилетели — скоро лед полностью сойдет;
— утром стелется туман или лежит иней — к хорошему урожаю;
— плесень на месте растаявшего снега — будет много грибов;
Источник: iz.ru.