Суд арестовал имущество «золотой судьи» Елены Хахалевой и ее семьи

Октябрьский суд Кубани наложил арест на имущество экс-судьи Елены Хахалевой, а также ее супруга, матери и сестры. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.
Суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам. Новое судебное заседание состоится 17 апреля.
Иск был подан из-за несоблюдения предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и обязанностей судей. В частности, благодаря своим полномочиям муж Хахалевой по имени Роберт оформил на аффилированные с ним субъекты высоколиквидные хозяйственные угодья, а также завладел земельным фондом площадью более 12,5 тыс га, сообщает пресс-служба судов Кубани.
Благодаря судебным механизмам семья Хахлевой непрерывно обогащалась и «преобразовывала доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предметы роскоши и иные активы».
В незаконной деятельности Хахлевой принимала участие ее сестра Наталия, которая, будучи судьей Арбитражного суда Кубани, приняла личное участие в освобождении аффилированных Роберту Хахалеву хозяйствующих обществ от уплаты в бюджет многомилионных налогов и других платежей, передает пресс-служба.
На мать Елены Хахалевой в период с 2014 по 2020 года было оформлено имущество, совокупная стоимость которого превышает 100 млн руб.
Ранее, 6 апреля, председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) направить в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении арбитражной судьи Наталии Хахалевой.
Летом 2017 года в интернет попали кадры с «золотой» свадьбы дочери Хахалевой в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре, на которой в том числе выступали певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. Журналисты оценили стоимость мероприятия в сумму порядка 4,5 млн руб. Судья заявляла, что свадьбу ее дочери организовал ее муж, «крупный предприниматель».
Хахалеву лишили судейских полномочий в июле 2020 года. Спустя год, согласно заявлению ВККС, она покинула Россию.
Против Елены Хахалевой завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства) в 2021 году. В июне 2022 года ее заочно арестовали.
В январе прошлого года Хахалеву задержали в Баку, когда она проходила паспортный контроль в аэропорту. В марте того же года Азербайджан отказал России в выдаче экс-судьи.
