Суд арестовал имущество «золотой судьи» Елены Хахалевой и ее семьи

Летом 2017 года в интернет попали кадры с «золотой» свадьбы дочери Хахалевой в резиденции «Галич-Холл» в Краснодаре, на которой в том числе выступали певцы Николай Басков, Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе. Журналисты оценили стоимость мероприятия в сумму порядка 4,5 млн руб. Судья заявляла, что свадьбу ее дочери организовал ее муж, «крупный предприниматель».