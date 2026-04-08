«Сорван кран с горячей водой». Подтопление произошло в одной из поликлиник Минска во время рабочего дня

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома предупредил жители Заводского района Минска о подтоплении в 22-й городской поликлинике.
Инцидент произошел во второй половине дня 8 апреля. В кабинете врача рефлексо-терапевта был сорван кран с горячей водой, вследствие чего случилось подтопление помещения 216-го кабинета и, в связи с особенностями материала потолочного покрытия, первого этажа поликлиники в зоне регистратуры. Аварийная служба оперативно отключила систему подачи воды, а сотрудники поликлиники устраняли последствия залития, ограничив доступ пациентов к зоне с водой.
Кроме того, сотрудники поликлиники оперативно открыли дополнительные входы и наладили логистику.
«Отключены системы лифта, компьютерные системы, информационные киоски», — сообщил комитет по здравоохранению, но подчеркнул, что лечебно-диагностический процесс не останавливался.
