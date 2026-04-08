«Сорван кран с горячей водой». Подтопление произошло в одной из поликлиник Минска во время рабочего дня

Инцидент произошел во второй половине дня 8 апреля. В кабинете врача рефлексо-терапевта был сорван кран с горячей водой, вследствие чего случилось подтопление помещения 216-го кабинета и, в связи с особенностями материала потолочного покрытия, первого этажа поликлиники в зоне регистратуры. Аварийная служба оперативно отключила систему подачи воды, а сотрудники поликлиники устраняли последствия залития, ограничив доступ пациентов к зоне с водой.