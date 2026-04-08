Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сорван кран с горячей водой». Подтопление произошло в одной из поликлиник Минска во время рабочего дня

Подтопление произошло в одной из поликлиник Минска среди рабочего дня.

Источник: Комсомольская правда

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома предупредил жители Заводского района Минска о подтоплении в 22-й городской поликлинике.

Инцидент произошел во второй половине дня 8 апреля. В кабинете врача рефлексо-терапевта был сорван кран с горячей водой, вследствие чего случилось подтопление помещения 216-го кабинета и, в связи с особенностями материала потолочного покрытия, первого этажа поликлиники в зоне регистратуры. Аварийная служба оперативно отключила систему подачи воды, а сотрудники поликлиники устраняли последствия залития, ограничив доступ пациентов к зоне с водой.

Кроме того, сотрудники поликлиники оперативно открыли дополнительные входы и наладили логистику.

«Отключены системы лифта, компьютерные системы, информационные киоски», — сообщил комитет по здравоохранению, но подчеркнул, что лечебно-диагностический процесс не останавливался.

