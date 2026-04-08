Художнику Никасу Сафронову исполнилось 70 лет

Художник также часто оказывался в центре внимания СМИ из-за своего внебрачного сына, пианиста Луки Сафронова-Затравкина. Первый инцидент произошел в 2016 году, когда молодой человек стал участником смертельного ДТП — его автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Уголовное дело против Сафронова-Затравкина было прекращено в связи с примирением сторон, так как он полностью признал вину и возместил ущерб родственникам погибшей. В 2019 году сын художника вновь привлек к себе внимание публики, когда во время перелета из Казани в Москву застрял в туалете самолета. Ситуация произошла в момент снижения лайнера перед посадкой: Лука не смог самостоятельно выбраться из кабинки и начал звать на помощь. В итоге ему помогали бортпроводники и пассажиры, а сам процесс спасения попал на видео и быстро разошелся в сети.