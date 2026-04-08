Художнику Никасу Сафронову исполнилось 70 лет

Никас Сафронов отмечает юбилей — ему исполнилось 70 лет. За годы творчества он прославился как плодовитый портретист и стал одним из самых известных и высокооплачиваемых художников современной России. С чего начинал свой путь к успеху Никас Сафронов и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».
Детство и юность Никаса Сафронова.
Никас (при рождении Николай) Сафронов родился 8 апреля 1956 года в Ульяновске. Его отец Степан Григорьевич был отставным военным, а мать Анна Федоровна работала в больнице медсестрой. Семья была многодетной — у Никаса четыре старших брата и младшая сестра — и жила скромно.
«Мои родители жили небогато. Папа служил старшим лейтенантом, рано ушел в отставку и пошел работать грузчиком на автозавод, где его зарплата стала несколько больше, чем в армии. Мама работала в больнице медсестрой и тоже получала немного, а нас, детей, было шестеро. Поэтому мама приносила из больницы так называемые вафельные полотенца, из них шила одеяла», — вспоминал художник.
Интерес к искусству у Сафронова проявился еще в детстве: он много рисовал, копировал иллюстрации из книг и мечтал стать художником. Однако его путь к мечте был долгим. Окончив восемь классов, Никас ~поступил в Одесское мореходное училище~, откуда через год уехал в Ростов-на-Дону, где начал изучать живопись в Художественном училище имени М. Б. Грекова. Учебу он совмещал с подработками в Ростовском ТЮЗе — работал художником-бутафором, грузчиком, дворником и сторожем.
В 1975 году Сафронова призвали в армию: художник отслужил в ракетных войсках в эстонском городе Валга, а после демобилизации переехал на родину матери в Литву и поступил на факультет дизайна и живописи Литовского государственного художественного института. В начале 80-х он перебрался в Москву, где снова стал студентом: он изучал психологию в Московском государственном университете технологий и управления, после чего окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова.
Творчество Никаса Сафронова.
Первые шаги в искусстве Никас Сафронов сделал еще во время жизни в Литве: в 1978 году в Паневежисе прошла его первая персональная выставка, а в 1980-м в Вильнюсе — вторая. В начале 80-х, уже после переезда в Москву, Сафронов активно включился в художественную жизнь столицы: участвовал в выставках, вырабатывал собственный стиль и искал новые формы самовыражения.
К концу 80-х Сафронова знали не только в СССР, но и за его пределами: выставки художника проходили в Европе и США, где его работы приобретали коллекционеры. В этот же период он начал работать как портретист: среди его моделей были политики, артисты, бизнесмены и представители мировой элиты. В 90-х Сафронов продолжал активно выставляться как в России, так и за рубежом, а параллельно развивал карьеру в медиа: работал арт-директором и иллюстратором в ряде изданий, а в 2000 году стал главным художником российской версии журнала Penthouse.
Но широкую известность Никас Сафронов получил именно благодаря портретам известных людей, среди которых были ~Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Никита Михалков, Мадонна, Мик Джаггер, Жан-Поль Бельмондо, Софи Лорен~ и многие другие. Среди его героев были также политические деятели — Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Дональд Трамп.
Свой художественный стиль Сафронов определяет как ~ «dream vision» — направление, сочетающее классическую живопись, символизм и сюрреалистические элементы~, где реальность переплетается с фантазией.
В нулевых Никас Сафронов продолжал активно работать: проводил персональные выставки, создавал новые серии картин и укреплял свой авторитет на международном арт-рынке. Его работы регулярно выставлялись в США и Европе, а многие картины покупались частными коллекционерами. Одним из заметных событий в его карьере стала продажа картины «Мечты об Италии» на аукционе Sotheby’s в 2011 году — работа ушла с молотка за $106 тысяч.
По информации из открытых источников, за свою карьеру Сафронов написал более тысячи полотен. К числу наиболее известных его работ относят картины «Мадонна, как бабочка», «Магдалена Донни или кошачий взгляд на Рафаэля», «Улыбка вечной карусели», «Сон о Джоконде при посещении Тибета» и другие. За вклад в искусство Сафронов был удостоен ряда почетных наград. В частности, ему присвоено звание заслуженного художника Российской Федерации, кроме того, он является действительным членом Российской академии художеств и ряда международных творческих организаций.
Сколько стоят картины Никаса Сафронова.
Стоимость работ Никаса Сафронова сильно варьируется — ~в зависимости от формата, техники и статуса заказчика~. По словам самого художника, свои графические работы он оценивает в среднем в $5 тысяч, крупные живописные полотна продает в диапазоне от $30 до $50 тысяч, а за индивидуальные портреты просит уже $100 тысяч.
«Порой приходит заказчик, а я говорю: “Ничего себе, вы богатый, у самого Никаса покупаете! Я бы не смог у него купить”, — признавался он в одном из интервью.
Отдельные произведения Сафронова продаются значительно дороже. По данным СМИ, в 2025 году арабский музей купил картину художника «Улыбка вечной карусели» за $500 тысяч.
Жены и дети Никаса Сафронова.
Никас Сафронов был официально женат дважды. Первый раз он женился в 1984 году — его избранницей стала девушка из Югославии по имени Драгана. Однако брак оказался совсем коротким, через двадцать дней после свадьбы художник подал на развод.
В начале 90-х Сафронов женился на итальянке Франческе Вендрамин, в браке с которой родился сын Стефано (1992). Этот союз был более продолжительным: супруги были вместе около тринадцати лет, хотя значительную часть времени жили в разных странах.
После расставания с Франческой Сафронов больше не вступал в официальные браки, но на протяжении нескольких лет жил с девушкой по имени Мария, отношения с которой продолжались до 2012 года. Кроме того, ~в разные годы художнику приписывали романы с известными женщинами~, в числе которых актрисы Елена Коренева и Татьяна Васильева и певица Ирина Понаровская.
Помимо Стефано, у Никаса Сафронова есть еще несколько внебрачных сыновей. Самый известных из них — пианист Лука Сафронов-Затравкин, который родился в 1990 году в Москве в результате романа художника с преподавательницей музыки Инной Затравкиной. Позже Сафронов признал еще двух сыновей — Дмитрия Цибульского и Александра Филимоненко. Оба наследника живут в Москве. Младший внебрачный сын Сафронова, Ландин Сороко, родился в 1999 году в Австралии. По информации из открытых источников, его мать зовут Катрин, а сам молодой человек занимается фотографией.
Скандалы с Никасом Сафроновым.
Один из первых громких скандалов разгорелся в начале нулевых, когда Сафронова обвинили в том, что он продает не уникальные портреты, а изображения, созданные на основе фотографий с последующей доработкой. В ответ на это~ художник заявил, что работает в собственной авторской технике~ и не занимается подделками, а также обвинил во всем недобросовестных партнеров.
Еще один неприятный эпизод случился в 2012 году, когда девушка из Ростова-на-Дону обвинила Сафронова в изнасиловании. Художник все отрицал и обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Для него эта история закончилась хорошо: суд не нашел доказательств его вины и признал распространенную информацию недостоверной, обязав заявительницу выплатить Сафронову компенсацию.
Художник также часто оказывался в центре внимания СМИ из-за своего внебрачного сына, пианиста Луки Сафронова-Затравкина. Первый инцидент произошел в 2016 году, когда молодой человек стал участником смертельного ДТП — его автомобиль сбил пожилую женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Уголовное дело против Сафронова-Затравкина было прекращено в связи с примирением сторон, так как он полностью признал вину и возместил ущерб родственникам погибшей. В 2019 году сын художника вновь привлек к себе внимание публики, когда во время перелета из Казани в Москву застрял в туалете самолета. Ситуация произошла в момент снижения лайнера перед посадкой: Лука не смог самостоятельно выбраться из кабинки и начал звать на помощь. В итоге ему помогали бортпроводники и пассажиры, а сам процесс спасения попал на видео и быстро разошелся в сети.
Чем сегодня занимается Никас Сафронов.
Никас Сафронов продолжает творить — пишет новые картины и участвует в выставках, в том числе в международных. Кроме того, художник сохраняет статус портретиста: в 2025 году он изобразил президента США Дональда Трампа — картину художник назвал образом «героя эпохи». Портрет был передан Трампу в качестве подарка, а позже выяснилось, что его Сафронову заказал Владимир Путин. Отмечалось, что президент США был «по-настоящему тронут» этим жестом.
Помимо живописи, Никас Сафронов занимается преподавательской деятельностью — он профессор и декан факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Значительную часть времени художник уделяет общественным и благотворительным проектам: участвует в культурных инициативах, поддерживает образовательные и медицинские учреждения, а также финансирует строительство и восстановление храмов и памятников.