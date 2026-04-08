Пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру» в январе

Ученикам пятых классов начнут преподавать дисциплину «Духовно-нравственная культура России» с января 2027 года, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова на открытии окружного совещания ведомства в Уральском федеральном округе.

Источник: РБК

Ученикам пятых классов начнут преподавать дисциплину «Духовно-нравственная культура России» с января 2027 года, сообщила замглавы Минпросвещения Ольга Колударова на открытии окружного совещания ведомства в Уральском федеральном округе.

«С 1 января 2027 года, как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета [»Духовно-нравственная культура России«] каждую неделю, 17 часов… в пятых классах», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ученики шестых и седьмых классов начнут изучать ее позже, со следующего учебного года. Ранее ведомство постановило, что шестиклассники и семиклассники будут посвящать дисциплине по 34 академических часа.

Предмет станет обязательным для изучения с пятого по седьмой класс. Как пояснило Минпросвещения, дисциплина направлена на знакомство школьников с выдающимися деятелями и «формирование мировоззрения на основе традиционных ценностей». Ученикам будут рассказывать про патриотизм, гражданственность и роль семьи.

Для «оптимизации нагрузки» у учеников сократится объем изучения иностранных языков. Теперь в 5−7-х классах на них будет отведено два часа в неделю.

