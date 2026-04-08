«Роснефть» подтвердила лидерство в ESG-рейтингах «Медиалогии»

В прошлом году 134 тыс. сотрудников «Роснефти» регулярно занимались спортом в рамках корпоративного движения «Энергия жизни». Это на 5,5% больше, чем годом ранее, сообщается в исследовании. Благодаря этому в рейтинге поддержки спорта «Медиалогии» компания с большим отрывом стала лидером.
В категории «социальная ответственность» компания признана лучшей в нефтегазовом секторе. Волонтеры «Роснефти» реализовали около 1700 проектов с участием более 108 тыс. работников.
В экологическом рейтинге компания заняла второе место, увеличив зеленые инвестиции до 74 млрд руб. по итогам 2024 года.
Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 109 тыс. источников. Аналитики проанализировали публикации российских СМИ за февраль 2026 года.