Суд арестовал подростка, обвиняемого в убийстве учителя в Пермском крае

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в среду Свердловский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве учителя Олеси Багута. Инцидент произошел во вторник. По данным следствия, парень напал на педагога на улице у входа в местную школу в пермской Добрянке. Он имел умысел убить учителя и нанёс ей многочисленные удары ножом, установили правоохранители. Педагог скончалась. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность).