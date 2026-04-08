В Свердловской области благоустроят 4 общественные территории

Четыре общественные территории благоустроят в Свердловской области в 2026 году. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях.
В поселке Бисерть планируется продолжить развивать «Парк здоровья» за счет создания спортивных площадок. Там появятся беговые дорожки, волейбольная площадка, футбольное поле с трибунами, а также зоны для игр в настольный теннис и шахматы. В поселке Лобва на территории Верхнего пруда обустроят амфитеатр, детскую и смотровую площадки, а также места для отдыха.
В поселке Цементном полностью обновят центральную площадь и прилегающую к администрации территорию, предусмотрены монтаж освещения и создание пешеходных дорожек. В селе Нижнеиргинском продолжат обновление парка на улице Октябрьской. Специалисты дополнят имеющиеся спортивные и детские площадки новыми освещением и дорожками с прорезиненным покрытием. Всего в этом году в населенных пунктах Среднего Урала планируется выполнить около 160 проектов.
«Начинаем работу по благоустройству территорий, которые в прошлом году стали победителями голосования по проекту “Формирование комфортной городской среды”. Уже определены подрядчики на объекты в четырех сельских территориях», — написал Денис Паслер.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.