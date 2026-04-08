Владельца пилорамы осудят за ущерб нижегородскому Минлесхозу в 16 млн рублей

За период с декабря 2024 года по март 2025 было срублено более 400 кубометров леса. После этого обвиняемый переработал древесину в доски и продал. Всю прибыль бизнесмен присвоил себе. Ущерб, причиненный нижегородскому Минлесхозу, составил около 16 млн рублей.