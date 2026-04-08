Владельца пилорамы осудят за ущерб нижегородскому Минлесхозу в 16 млн рублей

В Нижегородской области суд рассмотрит дело владельца пилорамы, которого обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере и сбыте нелегально заготовленной древесины. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД России.
По версии следствия, бизнесмен организовал в Балахнинском межрайонном лесничестве заготовку древесины — объемы сырья существенно выходили за рамки разрешительных документов. Для валки хвойных пород предприниматель нанял трех рабочих, которые не были осведомлены о преступных намерениях. Они вырубили деревья сверх установленного лимита по указанию бизнесмена.
За период с декабря 2024 года по март 2025 было срублено более 400 кубометров леса. После этого обвиняемый переработал древесину в доски и продал. Всю прибыль бизнесмен присвоил себе. Ущерб, причиненный нижегородскому Минлесхозу, составил около 16 млн рублей.
В ходе следствия активы владельца пилорамы были арестованы. Под обременение попали земельный участок, грузовик, трактор, прицеп-лесовоз и две бензопилы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу — обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
