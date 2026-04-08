Суд по делу об изъятии имущества экс-судьи Хахалевой начнется 16 апреля

СОЧИ, 8 апр — РИА Новости. Предварительное судебное заседание по делу об изъятии имущества в доход РФ бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи назначено на 16 апреля, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества экс-судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой и членов ее семьи. По данным суда, ответчиками по делу стали сама Елена, Роберт Хахалев, Наталья Хахалева и Ольга Хахалева.
«Предварительное судебное заседание назначено на 16 апреля 2026 года», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении судьи арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой и дочери бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам. В правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что Елена и ее сестра Наталия были доверенными лицами судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1,195 миллиона рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. При этом невестка Хахалевой Анастасия Рязанская является внучкой Чернова.