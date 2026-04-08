Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Бельгии заявил, что чуть не попал под удар Израиля в Бейруте

БРЮССЕЛЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что чуть не попал под очередной удар Израиля по Бейруту, который был нанесен в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства, где находился министр со своей делегацией. Об этом он написал в X.

Источник: Piotr Chrobot/CC0

«Не успел я поприветствовать предложение президента Ливана начать переговоры о прекращении огня с Израилем, как Израиль без каких-либо предупреждений нанес один из самых мощных ударов с начала конфликта. По имеющейся информации, пострадали сотни мирных жителей. Мы с моей делегацией находились в посольстве, всего в нескольких сотнях метров от места, куда были нанесены ракетные удары», — заявил Прево.

Он никак не прокомментировал действия Израиля.

Прево прибыл сегодня в Ливан, по его собственным словам, «для поддержки мирного процесса».