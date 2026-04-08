Молодёжка БК «Пари НН» в ¼ финала сыграет с клубом «ЦСКА-Юниор»

Сегодня завершился регулярный чемпионат в Единой молодёжной лиге ВТБ, по итогам которого сформировались четвертьфинальные пары.
Заключительные игры «Нижний Новгород-Мещерский» проводил в Перми против «Пармы-М». Вчера волжане победили со счётом 73:62. Лучшим у наших стал лучшим стал капитан команды Кирилл Белов — 21 очко. А вот сегодня нижегородцы уступили по всем статьям — 76:96, из-за чего мы с пятого места переместились на шестое. У гостей лучшую результативность показал Андрей Шпортун — 16 очков.
В регулярке наши одержали 32 победы при 20 поражениях. В ¼ финала мы сыграет с клубом «ЦСКА-Юниор», который стал третьим.
Первая игра в серии до двух побед пройдёт 21 апреля в Нижнем Новгороде. 24-го и, если потребуется, 25 апреля команды сыграют в Москве.
6+