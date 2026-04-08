Молодёжка БК «Пари НН» в ¼ финала сыграет с клубом «ЦСКА-Юниор»

Заключительные игры «Нижний Новгород-Мещерский» проводил в Перми против «Пармы-М». Вчера волжане победили со счётом 73:62. Лучшим у наших стал лучшим стал капитан команды Кирилл Белов — 21 очко. А вот сегодня нижегородцы уступили по всем статьям — 76:96, из-за чего мы с пятого места переместились на шестое. У гостей лучшую результативность показал Андрей Шпортун — 16 очков.