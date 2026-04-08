Борцы Тюменской области завоевали 5 медалей на первенстве России по корэш

Соревнования прошли в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс». В них приняли участие более 400 спортсменов из примерно 40 регионов. Между борцами в возрастных группах 13−14, 15−16 и 17−18 лет разыграли 27 комплектов наград. Так, сборная Тюменской области взяла две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.