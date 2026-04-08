Борцы Тюменской области завоевали 5 медалей на первенстве России по корэш

Они взяли две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

Источник: Национальные проекты России

Спортсмены из Тюменской области завоевали 5 медалей на первенстве России по корэш — виду единоборств на кушаках (поясах). Организация таких мероприятий соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Соревнования прошли в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс». В них приняли участие более 400 спортсменов из примерно 40 регионов. Между борцами в возрастных группах 13−14, 15−16 и 17−18 лет разыграли 27 комплектов наград. Так, сборная Тюменской области взяла две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Отмечается, что турнир стал отборочным этапом для формирования сборной России старшего возраста на первенство мира. Оно пройдет в Татарстане в июне 2026 года.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.