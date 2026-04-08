Минздрав: в кардиоцентре умные роботы начали помогать врачам протезировать суставы

Новая технология помогла вернуть 70-летней женщине и 58-летнему мужчине, страдающим от артроза, жизнь без боли в суставах. Для этого жителям области установили эндопротезы коленных суставов — имплантаты, имитирующие функцию здорового органа. При этом активным помощником специалистов в этот раз стал высокотехнологичный роботизированный комплекс.