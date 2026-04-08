Эндокринолог предупредила об опасности переедания яиц на Пасху

Россиянам посоветовали соблюдать меру в употреблении праздничных яиц. Эндокринолог Анна Одерий рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление этим продуктом. Об этом пишет Lenta.ru.
«Важно понимать: сами по себе яйца — питательный и безопасный продукт. Однако, как и в случае с любой пищей, значение имеет не только качество, но и количество, а также общий контекст питания», — отметила Одерий.
По словам специалиста, быстрое поедание большого количества яиц, особенно вместе с жирной пищей, может вызвать тяжесть, вздутие и дискомфорт. Эта проблема особенно актуальна после длительного поста, когда организм привык к более легкой пище.
Эндокринолог добавила, что людям с хроническими заболеваниями печени и почек стоит быть особенно осторожными, так как яйца повышают нагрузку на эти органы. Она подчеркнула, что ключевым фактором является и общая калорийность рациона, ведь регулярное переедание грозит лишним весом и ухудшением самочувствия.
Ранее «Царьград» писал, как привлечь удачу и благополучие на Пасху. Семейные трапезы, разнообразие блюд на столе и символические ритуалы с яйцами, помогают укрепить единство семьи, сохранить мир в доме и обеспечить достаток на весь год.