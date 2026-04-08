Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 9 апреля

В Карагандинской области на западе, севере, юге дождь, гроза. Ночью и утром на севере, юге туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на западе, севере порывы 15−18 м/с. На юге сохраняется, на западе ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде временами дождь, гроза.