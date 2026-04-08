Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южнокорейские пищевые гиганты развернули «битву» за рынок России

Южнокорейский производитель лапши быстрого приготовления Nongshim объявил об открытии дочерней компании в России. Это связано с растущим спросом на корейскую лапшу: ее импорт в 2025 году достиг 52 миллиона долларов, что на 58 процентов больше, чем годом ранее. А южнокорейская компания Orion, владеющая брендом ChocoPie, начала строительство второго завода в Тверской области. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила газета The Korea Herald.

Согласно прогнозам специалистов, к 2030 году объем рынка корейской лапши в России достигнет 1,05 миллиарда долларов. Журналисты отметили, что московский филиал станет коммерческим центром для всего СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, передает газета.

Причиной строительства нового завода компании Orion также стал высокий спрос на ее продукцию в стране, включая пирожные ChocoPie. За последние пять лет продажи товаров компании в России возросли почти в четыре раза — с 60,3 миллиона долларов до 229,9 миллиона долларов. В 2024 году загрузка действующего завода Orion достигла 123,3 процента, превысив его возможности. Строительство нового предприятия завершится в сентябре 2027 года, передает сайт торгового правительства России в Республике Корея.

«Вечерняя Москва» рассказала, что представляет собой корейский алкогольный напиток соджу и как он стал популярным во всем мире.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше