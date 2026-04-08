Южнокорейские пищевые гиганты развернули «битву» за рынок России

Причиной строительства нового завода компании Orion также стал высокий спрос на ее продукцию в стране, включая пирожные ChocoPie. За последние пять лет продажи товаров компании в России возросли почти в четыре раза — с 60,3 миллиона долларов до 229,9 миллиона долларов. В 2024 году загрузка действующего завода Orion достигла 123,3 процента, превысив его возможности. Строительство нового предприятия завершится в сентябре 2027 года, передает сайт торгового правительства России в Республике Корея.