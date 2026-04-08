Какой сегодня праздник: Великий Четверг

Сегодня Великий четверг (в народе также — Чистый четверг) — четвертый день Страстной седмицы, последней недели перед Пасхой. В этот день христиане вспоминают ключевые библейские события из последних дней земной жизни Иисуса Христа. Например, Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса с 12 апостолами накануне его ареста. Согласно Евангелию от Иоанна, Христос омыл ноги ученикам, показав пример смирения и служения ближнему. Сегодня принято наводить в доме порядок, мыть полы, окна, посуду, выбрасывать старые вещи. Считалось, что вместе с пылью уходит все плохое. А еще раньше старались помыться до восхода солнца, иногда — в бане. Вода символизировала очищение от грехов.
День работника клининговой службы (День работников клининговой отрасли) отмечают 9 апреля. Праздник посвящен специалистам, которые обеспечивают чистоту и порядок: дворникам, уборщикам помещений (офисов, квартир, торговых центров и т. д.), мойщикам окон, работникам прачечных и специалистам клининговых компаний. Дата выбрана не случайно: 9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки». Документ обязывал жителей поддерживать чистоту на улицах столицы, а за нарушения предусматривал наказания — от штрафов до телесных мер. Хотя первые дворники в России появились раньше — еще при царе Алексее Михайловиче (в 1649 году согласно «Наказу о градском благочинии»), именно указ Петра I придал борьбе с грязью системный характер. В России активное развитие отрасли началось в 1990‑х годах, сначала в крупных городах. Сегодня в стране работает более 1000 профессиональных клининговых компаний.
Сегодня также отмечается День бережного хранения антиквариата. День посвящен всем, кто связан с антикварными предметами: коллекционерам, продавцам, реставраторам, оценщикам, музейным работникам, и несет в себе идею бережного отношения к старинным вещам и сохранения историко‑культурного наследия. Кстати, Петр I активно интересовался старинными предметами, особенно оружием. За свою жизнь он собрал коллекцию из 526 оружейных экземпляров, которая до сих пор считается одной из самых выдающихся в мире.