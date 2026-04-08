Россиянам рассказали, какие симптомы указывают на дефицит витамина С

Ранние признаки нехватки витамина С часто принимают за обычную усталость или недосып. Как вовремя их заметить и что делать, чтобы исправить ситуацию? Об этом рассказала aif.ru врач-гастроэнтеролог и терапевт Варвара Веретюк.
По словам специалиста, яркие симптомы дефицита появляются только при очень низком поступлении витамина — меньше 10 мг в сутки на протяжении месяца и более. На ранних этапах человек чувствует сильную усталость и общее недомогание, а также замечает воспаление и кровоточивость дёсен.
Если дефицит усиливается, нарушается выработка коллагена. Тогда легко появляются синяки, дёсны кровоточат сильнее, раны заживают медленно. Могут возникнуть сухость и огрубение кожи, спиралевидные волосы, расшатывание зубов.
Веретюк отметила, что нехватка витамина С иногда провоцирует депрессию и железодефицитную анемию. При подозрении на проблему врач рекомендует обратиться к терапевту или диетологу. Специалист оценит симптомы и, если нужно, назначит анализ крови.
Стоит отметить, что с приходом весны многие замечают упадок сил, апатию и ухудшение настроения. Ученые объяснили, как эндокринная система влияет на эмоциональное состояние, и как на это влияют витамины. Подробностями делится RT.