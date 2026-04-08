Конная дружина начала патрулирование Воронежа

В Воронеже началось совместное патрулирование полиции с конной казачьей дружиной.
В преддверии Пасхи Управление МВД РФ по Воронежской области в партнерстве с добровольным сообществом «Казачья сотня» начали патрулирование общественных мест на лошадях. Казаки стали бесценными союзниками для правоохранителей.
Кавалерийские подразделения обеспечивают безопасность вблизи церквей, обителей и кладбищ, куда в дни торжеств устремятся множество верующих.
Обзор на лошадях позволяет оперативно реагировать на меняющуюся обстановку в местах массового скопления людей.