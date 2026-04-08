Игорь Комаров провёл приём граждан из регионов ПФО в формате видеосвязи

Губернатор Дмитрий Махонин пояснил, что работы уже ведутся с февраля 2025 года. Новый четырёхэтажный корпус рассчитан на 1050 школьников. В здании предусмотрены учебные классы, два спортивных зала, актовый зал, библиотека, коворкинг-зона, медицинский кабинет и столовая. Проект реализуется в рамках федеральной и муниципальной программ.