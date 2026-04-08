Игорь Комаров провёл приём граждан из регионов ПФО в формате видеосвязи

7 апреля полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл личный приём граждан по видеосвязи. Мероприятие прошло по поручению главы государства. В ходе встречи рассмотрели обращения жителей четырёх регионов, включая Пермский край.
В обсуждении участвовали руководители субъектов, федеральные инспекторы и представители исполнительной власти, отвечающие за социально-экономическое развитие. К встрече также подключился участник программы «Время героев» Иван Амиров.
Одно из обращений поступило от жительницы Пермского края. Она попросила ускорить строительство нового корпуса лицея № 3 в Перми, где сейчас более 1700 учеников вынуждены учиться в две смены.
Губернатор Дмитрий Махонин пояснил, что работы уже ведутся с февраля 2025 года. Новый четырёхэтажный корпус рассчитан на 1050 школьников. В здании предусмотрены учебные классы, два спортивных зала, актовый зал, библиотека, коворкинг-зона, медицинский кабинет и столовая. Проект реализуется в рамках федеральной и муниципальной программ.
На данный момент завершены основные строительные работы: возведён каркас здания, построены стены, установлены лестницы и лифтовые шахты, подключены инженерные сети. Сейчас продолжается обустройство фасада, кровли, внутренних помещений и прилегающей территории.
Завершить строительство планируется в первом квартале следующего года, после чего здание передадут для лицензирования.
По итогам приёма Игорь Комаров поручил губернатору держать строительство на контроле, регулярно докладывать о ходе работ и обеспечить открытие корпуса к маю 2027 года.
Кроме Пермского края, обращения также поступили от жителей Удмуртии, Марий Эл и Пензенской области. Исполнение всех принятых решений взято под личный контроль руководителей регионов и федеральных инспекторов.