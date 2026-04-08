В Ростовской области яровыми засеяли уже 300 тысяч гектаров

На Дону под яровые отведут почти 2 миллиона гектаров сельхозугодий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области весенняя посевная кампания перешла в активную фазу. О первых результатах работы аграриев рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

— Яровыми культурами засеяно более 300 тысяч гектаров, общая площадь яровых у нас в регионе в этом году составит 1,9 млн гектаров, — рассказал глава Донского края.

На полях сегодня также вовсю сеют зерновые и зернобобовые — план по ним выполнен уже на 60%. Параллельно аграрии приступили к техническим культурам: подсолнечнику, льну, сахарной свекле, горчице и кориандру. Ими занято около 70 тысяч гектаров.

Чтобы кампания шла без сбоев, хозяйствам помогают финансово. С начала 2026 года банки выдали донским аграриям 2,75 млрд рублей льготных кредитов. Эти средства идут на закупку семян, топлива и удобрений, чтобы вовремя пополнить оборотные средства.

