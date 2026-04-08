На проспекте Победы в Калининграде приступили к ремонту исторического дома. Об этом сообщили на странице регионального Минстроя «ВКонтакте».
Здание располагается на проспекте Победы, 107−109. Специалисты отремонтируют фасад дома.
«Здесь очистят исторический кирпич, восстановят кладку и штукатурный слой. В доме сохранилась оригинальная дверь. По её образцу изготовят утеплённые копии с остеклением, чтобы в подъезд проникал естественный свет», — рассказали в министерстве.
Ремонтом фасада займётся ООО «КДС-Монтаж». В феврале с компанией заключили контракт на шесть миллионов рублей.
Дом на проспекте Победы построили в 1913 году. Его общая площадь — 591 квадратный метр. В 2020 году специалисты ремонтировали крышу здания. Работы выполнило ООО «Альпстрой» за 1,9 миллиона рублей.