Дмитрий Махонин представил опыт региона в стройотрасли на заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Госсовета Российской Федерации, где обсуждались итоги и планы исполнения национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
На заседании коллегии речь шла о перспективах дальнейшего развития в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, использование цифровых технологий. Также обсуждались вопросы, связанные с уменьшением инвестиционно-строительного цикла для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».
Глава Прикамья Дмитрий Махонин, выступая на совместном заседании, поделился опытом, имеющемся в Пермском крае по сокращению инвестиционно-строительного цикла. При этом губернатор рассказал о первоочередных направлениях деятельности.
«В Прикамье организован переход на получение услуг, необходимых застройщикам, в электронном виде, — пояснил Дмитрий Махонин. — Таким путем, к примеру, можно оформить необходимые разрешительные документы. Также в крае увеличивается количество территорий, где оказывается услуга по оформлению заявления в электронном виде для получения участка для строительства в аренду».
Кроме того, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в регионе при возведении объектов, имеющих важное социальное значение, таких, как, например, образовательные или медицинские учреждения, применяются типовые проектные решения. Такой подход к делу приносит экономию времени в несколько месяцев для строителей.
«Также в Прикамье значительно ускорено прохождение госэкспертизы для проектно-сметных документов, — отметил глава региона. — Это привело к уменьшению срока этой процедуры более чем на сорок процентов. Использованный в крае комплекс мер уже дал свои результаты. И мы дальше будем заниматься пересмотром существующих регламентов для того, чтобы позиции Пермского края улучшились».
По итогам заседании было предложено собрать лучшие практики для создания единой управленческой базы, которую впоследствии возможно тиражировать на все регионы РФ. Предложения, высказанные на заседании коллегии, будут рекомендованы для последующего включения в повестку работы Президиума Государственного Совета РФ с участием президента страны.