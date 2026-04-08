Во Владивостоке участников «Тотального диктанта» посадят проверять знания в компании жизнерадостных хищников

Одной из площадок акции в этом году станет Приморский океанариум.

Источник: Клопс.ru

Во Владивостоке участники «Тотального диктанта» в этом году будут проверять грамотность вместе с белухами из Приморского океанариума. Информацию об этом опубликовали на сайте научно-образовательного комплекса в среду, 8 апреля.

Учреждение поддерживает акцию с 2018 года. В океанариуме считают, что формат хорошо вписывается в его просветительскую работу. В 2026-м к участникам впервые присоединятся белухи. Полярные дельфины пока только учатся держать кисть, но стараются не хуже других животных, которые участвовали в таких творческих занятиях раньше. Тренеры подтверждают: рисование полезно для млекопитающих, потому что помогает разнообразить жизнь обитателей комплекса.

Для участников-людей в конференц-зале отвели сотню мест. Отличникам «Тотального диктанта» пообещали подарки — работы морских «художников», созданные в океанариуме.

В Калининграде «Тотальный диктант» пройдёт 18 апреля в 13:00. В этот раз участники напишут текст, подготовленный Алексеем Варламовым, а также смогут познакомиться с его версиями на национальных языках. Мы рассказывали, куда идти, чтобы проверить знания.