Во Владивостоке участников «Тотального диктанта» посадят проверять знания в компании жизнерадостных хищников

Учреждение поддерживает акцию с 2018 года. В океанариуме считают, что формат хорошо вписывается в его просветительскую работу. В 2026-м к участникам впервые присоединятся белухи. Полярные дельфины пока только учатся держать кисть, но стараются не хуже других животных, которые участвовали в таких творческих занятиях раньше. Тренеры подтверждают: рисование полезно для млекопитающих, потому что помогает разнообразить жизнь обитателей комплекса.