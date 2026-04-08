CNN: Хакер взломал китайский суперкомпьютер и украл петабайты секретных данных

Хакер взломал один из государственных суперкомпьютеров Китая и украл оттуда более 10 петабайт (квадриллионы байтов) секретных данных. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на экспертов.
По данным телеканала, программист пытается продать в интернете украденную информацию, в числе которой военные документы. Журналисты уточнили, что не могут подтвердить факт утечки данных, однако эксперты считают, что это действительно произошло.
— По мнению экспертов, набор данных, предположительно, содержащий более 10 петабайт конфиденциальной информации, был получен из Национального суперкомпьютерного центра (NSCC) в Тяньцзине — централизованного узла, предоставляющего инфраструктурные услуги более чем 6000 клиентам по всему Китаю, включая передовые научные и оборонные ведомства, — сказано в материале.
Ранее хакерам удалось похитить огромный массив информации о продуктах компаний Apple, Nvidia, LG, Tesla и других. Ответственность за хищение уже взяла на себя группировка RansomHub. Они призвали представителей компании связаться с ними, чтобы выкупить украденные данные.