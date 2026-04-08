Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюдоисты Саратовской области взяли три бронзы Всероссийских соревнований

Всего на турнире в Тамбове выступили более 200 спортсменов.

Источник: Национальные проекты России

Три бронзовые медали взяли спортсмены Саратовской области на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин памяти А. Ф. Малина в Тамбове, сообщили в министерстве спорта региона. Участие в турнирах соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России».

В турнире выступили более 200 дзюдоистов из 19 регионов России, включая сборную Саратовской области. Воспитанники школы олимпийского резерва «Сокол» завоевали три бронзовые медали: Анастасия Скоробогатова (до 48 кг), Ангелина Барашкова (до 57 кг) и Эмиль Курбанов (до 90 кг).

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.