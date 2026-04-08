Главные новости к вечеру 8 апреля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 8 апреля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Первое судно прошло через Ормуз после объявления перемирия

Источник: AP 2024

Данные отслеживания показали, что два корабля направились к иранским островам Ларак и Кешм. Один из них — танкер Suezmax «Tour 2» под иранским флагом, который находится под санкциями США.

Трамп пригрозил пошлинами за поставки оружия Ирану

Источник: AP 2024

Вашингтон немедленно введет 50-процентные пошлины на ввозимые в Штаты товары для любого государства, которое будет поставлять оружие Ирану, заявил президент США Дональд Трамп.

СВР: в ЕС приступили к проработке возможности производства ЯО

Источник: AP 2024

В Евросоюзе приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за соглашения с Киевом по БПЛА

Источник: РИА "Новости"

Посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российское дипведомство, японскому дипломату был выражен протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Израиль осуществил крупнейшую серию ударов по Ливану

Источник: AP 2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении самой масштабной с начала нынешней эскалации серии ударов по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше