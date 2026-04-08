Главные новости к вечеру 8 апреля 2026 года

Первое судно прошло через Ормуз после объявления перемирия
Трамп пригрозил пошлинами за поставки оружия Ирану
Вашингтон немедленно введет 50-процентные пошлины на ввозимые в Штаты товары для любого государства, которое будет поставлять оружие Ирану, заявил президент США Дональд Трамп.
СВР: в ЕС приступили к проработке возможности производства ЯО
Посла Японии вызвали в МИД РФ из-за соглашения с Киевом по БПЛА
Посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российское дипведомство, японскому дипломату был выражен протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.