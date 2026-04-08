Главные новости к вечеру 8 апреля 2026 года

Посол Японии в Москве Акира Муто был вызван в российское дипведомство, японскому дипломату был выражен протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.