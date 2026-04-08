Глава МИД Бельгии Прево чуть не стал жертвой атаки Израиля на Бейрут: он оказался всего в нескольких сотнях метров от места удара

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Бельгии Максим Прево сообщил, что едва не попал под очередной удар Израиля по Бейруту, который пришелся рядом с бельгийским посольством, где он находился со своей делегацией. Об этом он написал в X.

«Не успел я поприветствовать предложение президента Ливана начать переговоры о прекращении огня с Израилем, как Израиль без каких-либо предупреждений нанес один из самых мощных ударов с начала конфликта», — написал министр в соцсети Х.

По его словам, он со своей делегацией находился в посольстве Бельгии, всего в нескольких сотнях метров от места, куда были нанесены ракетные удары.

При этом глава бельгийского внешнеполитического ведомства никак не прокомментировал действия Израиля.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остановила итальянский конвой UNIFIL, перевозивший персонал в Бейрут для возвращения. При этом израильские предупредительные выстрелы повредили одну из машин миссии. Он отметил, что намерен запросить у посла Израиля данные о произошедшем и его причинах.