Глава МИД Бельгии Прево чуть не стал жертвой атаки Израиля на Бейрут: он оказался всего в нескольких сотнях метров от места удара

«Не успел я поприветствовать предложение президента Ливана начать переговоры о прекращении огня с Израилем, как Израиль без каких-либо предупреждений нанес один из самых мощных ударов с начала конфликта», — написал министр в соцсети Х.
По его словам, он со своей делегацией находился в посольстве Бельгии, всего в нескольких сотнях метров от места, куда были нанесены ракетные удары.
При этом глава бельгийского внешнеполитического ведомства никак не прокомментировал действия Израиля.
Как писал сайт KP.RU, ранее вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) остановила итальянский конвой UNIFIL, перевозивший персонал в Бейрут для возвращения. При этом израильские предупредительные выстрелы повредили одну из машин миссии. Он отметил, что намерен запросить у посла Израиля данные о произошедшем и его причинах.