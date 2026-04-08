В Бийске Алтайского края приступили к обновлению тепловых сетей

Специалисты приступили к обновлению тепловых сетей на бульваре 50 лет ВЛКСМ в Бийске Алтайского края. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Специалисты заменят 237 м трубопроводов диаметром 200 мм до 1 июня 2026 года. На площадку уже завезли материалы и начали монтировать временный трубопровод на время ремонта.
Отмечается, что за последние три года там дважды устраняли аварийные дефекты, поэтому решили сразу проложить новые трубы. От этой сети зависят 20 многоквартирных домов, где живут около 2 тыс. человек, а также 3 социальных объекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.